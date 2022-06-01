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    Erik ten Hag, Ajax'tan Jurrien Timber'ı istiyor

    Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, Ajax'tan öğrencisi olan Jurrien Timber'ı kadrosuna dahil etme çalışmalarını sürdürüyor.
    • 01.06.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:59
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    Erik ten Hag, Ajax'tan Jurrien Timber'ı istiyor

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezonu 58 puanla 6. sırada tamamladı.

    Beklentilerin çok çok uzağında kalan İngiliz ekibi, gelecek sezonki şampiyonluk hedefine ulaşmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

    Times gazetesinde yer alan habere göre; Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, savunmadaki soruna çözüm bulmak istiyor.

    Ajax'tan Jurrien Timber'ı istiyor

    Bu doğrultuda başarılı çalıştırıcının, eski takımı Ajax'tan Jurrien Timber'ı transfer etmek için Hollanda ekibiyle görüşmelere başladığı ve ilerleme kaydettiği belirtildi.

    Ajax'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper, bu sezon eski hocası ve takımı ile Hollanda ligi şampiyonluğu yaşadı.

    Erik ten Hag, Ajax tan Jurrien Timber ı istiyor #1

    43 mücadelede görev aldı

    Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 43 mücadelede forma giyen Jurrien Timber, takımına 3 gol, 2 asist ile katkı sağladı.

    Listede başka isimler de var

    Manchester United'ın listesinde ayrıca, bir diğer Ajax stoperi Lisandro Martinez'in ve Villareal'den Pau Torres'un olduğu belirtildi.

    Erik ten Hag, Ajax tan Jurrien Timber ı istiyor #2


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