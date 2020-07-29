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    Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçiyor

    Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçiyor

    Bu akşam Alanyaspor'daki son maçına çıkacak olan Erol Bulut, daha sonra ekibiyle birlikte sarı-lacivertli kulübe imza atacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 09:08
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    Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçiyor

    Fenerbahçe, yeni teknik direktörüne nihayet kavuştu...

    Ersun Yanal'ın istifa etmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen herhangi bir hocayla anlaşmayan sarı-lacivertlilerin, Erol Bulut'ta karar kıldığı öğrenildi.

    45 yaşındaki teknik adamla her konuda el sıkışan yönetim, Bulut'u birkaç gün içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

    SON MAÇINA ÇIKACAK

    Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve takımını Türkiye Kupası'nda finale çıkaran genç teknik adam, bu akşam Alanya ekibinin başında son kez sahaya çıkacak.

    Trabzonspor ile oynanacak final müsabakasının ardından Bulut'un resmen duyurulması bekleniyor.

    Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçiyor #1

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