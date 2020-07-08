Erol Bulut'un ilk isteği: Tasos Bakasetas

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi Tasos Bakasetas’ın alınmasını istediği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 10 numara bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi.

Lig biter bitmez sarı-lacivertli takımın başına geçmesi beklenen Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Tasos Bakasetas’ı istediği belirtildi.

Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından o bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetimin, Yunan futbolcu için Alanya ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

Kanarya, tecrübeli futbolcuyu, oyuncu artı para yöntemiyle kadroya katmayı planlıyor.

12 GOL 7 ASİST

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 38 maçta 12 gol atıp 7 de asist yaptı.

FİORENTİNA DA İSTİYOR

Öte yandan Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da Bakasetas'ın peşinde olduğu bildirildi.