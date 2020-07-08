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- Erol Bulut'un ilk isteği: Tasos Bakasetas
Erol Bulut'un ilk isteği: Tasos Bakasetas
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi Tasos Bakasetas’ın alınmasını istediği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 11:08
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 10 numara bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi.
Lig biter bitmez sarı-lacivertli takımın başına geçmesi beklenen Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Tasos Bakasetas’ı istediği belirtildi.
Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından o bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetimin, Yunan futbolcu için Alanya ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.
Kanarya, tecrübeli futbolcuyu, oyuncu artı para yöntemiyle kadroya katmayı planlıyor.
12 GOL 7 ASİST
Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 38 maçta 12 gol atıp 7 de asist yaptı.
FİORENTİNA DA İSTİYOR
Öte yandan Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da Bakasetas'ın peşinde olduğu bildirildi.