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    Erol Bulut'un ilk isteği: Tasos Bakasetas

    Erol Bulut'un ilk isteği: Tasos Bakasetas

    Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi Tasos Bakasetas’ın alınmasını istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 11:08
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    Erol Bulut'un ilk isteği: Tasos Bakasetas

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 10 numara bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi.

    Lig biter bitmez sarı-lacivertli takımın başına geçmesi beklenen Erol Bulut'un, Alanyaspor'dan öğrencisi olan Tasos Bakasetas’ı istediği belirtildi.

    Max Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından o bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetimin, Yunan futbolcu için Alanya ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

    Kanarya, tecrübeli futbolcuyu, oyuncu artı para yöntemiyle kadroya katmayı planlıyor.

    12 GOL 7 ASİST

    Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 38 maçta 12 gol atıp 7 de asist yaptı.

    FİORENTİNA DA İSTİYOR

    Öte yandan Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da Bakasetas'ın peşinde olduğu bildirildi.

    Erol Bulut'un ilk isteği: Tasos Bakasetas #1

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