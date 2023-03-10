Ersin Destanoğlu, Avrupa'da kulüp bakıyor Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu sezon sonu takımdan ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ta formasını Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu yol ayrımında...

22 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'dan bir takım bulması için menajeriyle temas kurduğu öğrenilirken, en kısa sürede ilk 11'de forma giyeceği bir kulübe transfer olmak istediği de belirtildi.

Genç kaleciye Fransa Ligi'nden çok sayıda talip olduğu da gelen haberler arasında.

3 kupa kazandı

Sergen Yalçın döneminde kaleyi teslim alan Ersin Destanoğlu, 2020-2021 sezonunda üç kupa birden kazandı. Beşiktaş’ın pandemi sezonunda elde ettiği tarihi lig şampiyonluğunda büyük payı bulunan Ersin, Türkiye Kupası’nın ardından TFF Süper Kupa’yı da kaldırmıştı.

11 maçta 14 gol yedi

Başarılı eldiven, bu sezon 11 maçta kalesinde 14 gol görürken sadece 3 maçta kalesini gole kapattı.