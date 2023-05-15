Ersin Destanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu Beşiktaş'ta yeni sezonda gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Ersin Destanoğlu için düşünülen bonservis bedeli de belli oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme var.

Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.

3 milyon euro bekleniyor

Geçtiğimiz sezon 9 milyon euro gibi bedellere rağmen satılmayan Ersin için siyah-beyazlılar, 3 milyon euroluk bir bonservis bekliyor.

Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.