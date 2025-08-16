Erzurumspor FK, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı

1. Lig takımlarından Erzurumspor FK, Martin Rodriguez ve Emre Erdem'i transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ile 3, daha önce Altay forması giyen Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Oyuncuların, kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: