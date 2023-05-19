Eski Fenerbahçeli Nabil Dirar, Danimarka 3. Lig'ine transfer oldu Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Nabil Dirar, Danimarka 3. Lig ekibi Ishoj IF ile sözleşme imzaladı.

Danimarka 3. Ligi'nde mücadele eden Erdoğan Aslan'ın çalıştırdığı Ishoj IF, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir transferi gerçekleştirdi. Ligde yükselme grubunda yer alan ve 2. Lig'e çıkmak isteyen Danimarka temsilcisi, ülkemizde uzun yıllar futbol oynayan Nabil Dirar ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Fenerbahçe'de 89 maça çıktı Süper Lig'de 4 sezon forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, 2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde 3.5 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Monaco'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Faslı futbolcu, 3 sezon mücadele ettiği sarı-lacivertli formayla 89 maça çıktı ve 8 gol attı. Kasımpaşa'da da oynadı Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra Belçika temsilcisi Club Brugge'a transfer olan tecrübeli isim burada 1 sezon oynadıktan sonra ülkemize geri dönerek, 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa ile 6 maça çıkmıştı. Dirar, en son kendi ülkesinde SC Chabab Mohammedia için oynadı.