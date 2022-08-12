Eski Fenerbahçeli Slimani, Marsilya yolunda

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından olan Islam Slimani, Sporting Lizbon’dan Fransız temsilcisi Marsilya’ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen ve istenilen performanstan uzak bir görüntü çizen Islam Slimani şu sıralar kariyerine Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da devam ediyor. 34 yaşındaki futbolcuya Fransa Ligi’nden talip çıktığı iddia edildi.

Alexis Sanchez'den sonra hedef Islam Slimani

Fransız basınından Score’un haberine göre son olarak Galatasaray’ın da gündemine gelen Alexis Sanchez’i transfer eden Marsiya’nın hücum bölgesine bir takviye daha yapmak istediğini ve bu ismin Sporting’den ayrılmaya hazırlanan Slimani olduğunu aktardı.

Fenerbahçe’den sonra Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giydi

Islam Slimani, Ocak 2022’de Sporting Lizbon’a gelmişti. Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan ve 2018-2019 sezonunda sarı-lacivertlilerde forma giyen Cezayirli futbolcu, Fransa’da yükselişe geçmişti. 34 yaşındaki oyuncu, Ligue 1’de Monaco ve Lyon formalarını giymişti.