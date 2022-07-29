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    Everton, bir transferi daha açıkladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Dwight McNeil’i 5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığını duyurdu.
    • 29.07.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 10:53
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    Everton, bir transferi daha açıkladı

    Brezilyalı forvet Richarlison’un Tottenham’a 58 milyon euro bonservis bedeliyle gitmesi Premier Lig ekibi Everton’ın elini rahatlatmıştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, McNeil'in bonservisi konusunda Burnley ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    20 milyon sterlin

    İngiltere basınına göre Everton, Dwight McNeil'in bonservisi için Burnley'ye 20 milyon sterlin ödedi.

    Genç sol bek Dwight McNeil, Everton'ın bu transfer döneminde Ruben Vinagre ve James Tarkowski'den sonra 3’üncü transferi oldu.

    Everton, bir transferi daha açıkladı #1

    "Bu kulübe katılmak harika bir duygu”

    Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki oyuncu, "Bu kulübe katılmak harika bir duygu. Everton'ın benimle ilgilendiğini duyduğumda bir an önce takıma katılmak istedim. Frank Lampard'la konuştuğumda bu takımın bir parçası olmak istediği anladım. Taraftarlar ve takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    147 maçta 7 gol

    İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen sol kanat McNeil, Burnley formasıyla 147 maçta 7 gole imza attı.


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