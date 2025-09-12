Eyüpspor, Galatasaray'dan Jankat Yılmaz'ı kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz'ı kiraladığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki kalecinin kiralanması konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, yaklaşık 2 aydır Jankat'ın transferi için uğraştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Jankat'ın transferinde Galatasaray Kulübüne sürecin her aşamasında bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Galatasaray'daki kaleci transferi sürecinin uzaması nedeniyle Jankat'ın gelmesi biraz gecikmeli gerçekleşti. Jankat, Marcos Felipe ile rekabet edebilecek ve uzun vadede milli takımın kalesini koruyabilecek potansiyele sahip çok değerli bir kaleci. İnşallah bu sezon bize önemli katkı sağlayacak ve biz de onun gelişimine destek olacağız. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Jankat Yılmaz da Eyüpspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: