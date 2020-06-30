- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- Fabri, Mallorca'dan ayrıldı
Fabri, Mallorca'dan ayrıldı
Mallorca ile olan kiralık sözleşmesi sona eren eski Beşiktaşlı kaleci, İspanyol ekibi ile yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 12:55
Fulham'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Fabri'nin, Mallorca ile olan kiralık kontratı bitti.
Sezon başında İngiliz ekibinden kiralanan İspanyol file bekçisi, bugün biten sözleşmesinin 1 ay uzatılması yönünde Mallorca yönetimi ile anlaşma sağlayamadı.
Eski Beşiktaşlı kaleci, bugün takımdan ayrılacak.