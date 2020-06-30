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    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı

    Mallorca ile olan kiralık sözleşmesi sona eren eski Beşiktaşlı kaleci, İspanyol ekibi ile yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 12:55
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    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı #1

    Fulham'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Fabri'nin, Mallorca ile olan kiralık kontratı bitti.

    Sezon başında İngiliz ekibinden kiralanan İspanyol file bekçisi, bugün biten sözleşmesinin 1 ay uzatılması yönünde Mallorca yönetimi ile anlaşma sağlayamadı.

    Eski Beşiktaşlı kaleci, bugün takımdan ayrılacak.

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı #2

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