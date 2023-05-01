Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç'ı kadrosuna kattı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile anlaştı. Aycan gelecek sezon Karagümrük forması giyecek.

Survivor yarışmasıyla tanınan ve kadın futbolunda da oldukça dikkat çekici performanslara imza atan Aycan Yanaç, Karagümrük ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Son olarak 2021 yılında ALG Spor ile ülkemizde boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu gelecek sezon İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.

"Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz"

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından "Aycan Yanaç Karagümrük’te" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: