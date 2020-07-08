Fatih Terim, Falcao'yu gözden çıkardı

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Sakatlıklar nedeniyle bu sezon tam 17 maç kaçıran Falcao, Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almıyor.

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlıklar nedeniyle neredeyse sezonun yarısında forma giyemedi.

Kritik maçlarda takımını yalnız bırakan golcü futbolcuyla ilgili yönetime bir rapor veren teknik direktör Fatih Terim'in, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam." dediği öğrenildi.

66 yaşındaki teknik adamın ayrıca, "Satamıyorsak da bir forvet transferi isterim" ifadesini kullandığı belirtildi.

2022 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sarı-kırmızılı takımdan 5 milyon euro garanti ücret alan, yıllık kazancı bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu bulan tecrübeli futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.