Dolar
6.8648
0.1035%
Euro
7.739
0.0258%
Altın
1799.85
0.2718%
Borsa
119414.67
0.0635%
G. Altın
397.177
0.3045%
Bitcoin
63635.74
0.298%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Fatih Terim, Falcao'yu gözden çıkardı

    Sakatlıklar nedeniyle bu sezon tam 17 maç kaçıran Falcao, Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında yer almıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 12:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Terim, Falcao'yu gözden çıkardı

    Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlıklar nedeniyle neredeyse sezonun yarısında forma giyemedi.

    Kritik maçlarda takımını yalnız bırakan golcü futbolcuyla ilgili yönetime bir rapor veren teknik direktör Fatih Terim'in, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam." dediği öğrenildi.

    66 yaşındaki teknik adamın ayrıca, "Satamıyorsak da bir forvet transferi isterim" ifadesini kullandığı belirtildi.

    2022 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

    Sarı-kırmızılı takımdan 5 milyon euro garanti ücret alan, yıllık kazancı bonuslarla birlikte 7 milyon euroyu bulan tecrübeli futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Fatih Terim, Falcao'yu gözden çıkardı #1

     

    Görüş Bildir