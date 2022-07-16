Federico Bernardeschi, Toronto FC’de

Major futbol ligi temsilcisi Toronto FC, Federico Bernardeschi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

EURO 2020'de İtalya Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonluğu kazanan Bernardeschi, geçtiğimiz günlerde bonservisini eline almıştı.

Juventus'tan ayrılırken Federico Bernardeschi'nin yeni takımı belli oldu.

4 yıllık sözleşme

MLS takımlarından Toronto FC'den yapılan açıklamada, İtalyan oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, Bernardeschi'nin çalışma izninin çıktıktan sonra kadroya dahil olacağı belirtildi.

“İhtiyaç duyduğumuz her şeyi bize kazandıracak”

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Toronto FC Başkanı Bill Manning, "Federico'yu takıma kazandırabildiğimiz için çok mutluyuz. Hem kişilik hem de sporcu olarak ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize kazandıracak." dedi.

36 maçta 2 gol

İtalyan yıldız futbolcu Federico Bernardeschi, geçtiğimiz sezon 36 maçta 2 gol ve 6 asistlik başarı göstermişti.