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    Feghouli'yle Almanya'dan Mainz 05 ilgileniyor

    Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve sezon sonu sözleşmesi biten Feghouli'ye Almanya'dan Mainz 05 talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 12:11
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    Feghouli'yle Almanya'dan Mainz 05 ilgileniyor

    Süper Lig'de yeni sezona Fatih Terim yönetiminde giren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarının aksine Süper Lig'de beklentilerin altında kalmıştı.

    Ligde üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yollar ayrıldı ve yerine Domenec Torrent getirildi.

    Yaşanan bu ayrılık nedeniyle yönetimle bağı kopan Galatasaray taraftarları, Aslantepe'de oynanan maçlarda Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.

    Elmas ise yeni hoca Domenec Torrent'e güvendiğini belirterek sezon sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.Domenec Torrent döneminde kadroda birçok oyuncunun kaderi değişirken, yeni sezonun planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı.

    Feghouli yle Almanya dan Mainz 05 ilgileniyor #1

    AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve yetersiz görülen birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor.

    Galatasaray'ın 2017-18 sezonunda West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

    Tecrübeli oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın teklif ettiği yeni sözleşmeyi reddettiği söylenmişti.Galatasaray'ın yıllık ücretinde indirim yapmasını teklif ettiği söylenen Feghouli, bu teklifi reddederek yeni takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

    Feghouli yle Almanya dan Mainz 05 ilgileniyor #2

    FEGHOULI'YE ALMANYA'DAN TALİP

    Star'ın haberine göre; Almanya Bundesliga takımlarından Mainz 05, sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Sofiane Feghouli ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.Alman ekibinin ilerleyen günlerde Feghouli ile temas kuracağı belirtildi.

    32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 27 maçın 16'sında ilk 11'de yer almıştı.Feghouli, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.

    Tecrübeli sağ kanat oyuncusu sarı-kırmızılı takım ile kariyeri boyunca ise 159 maçta 34 gol ve 32 asist kaydetti.

    Feghouli yle Almanya dan Mainz 05 ilgileniyor #3

    Feghouli yle Almanya dan Mainz 05 ilgileniyor #4


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