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    Fenerbahçe, Alioski'nin bonservisini almak istiyor

    Fenerbahçe, Alioski'nin bonservisini almak istiyor

    Fenerbahçe, sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski'nin bonservisini almak için kolları sıvadı.
    • 16.11.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:45
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    Fenerbahçe'nin sezon öncesi Al-Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen Jorge Jesus'un beğenisini kazandı.

    Kanat bek için yeterli bir performans sergilediğini düşünen Portekizli hoca, Alioski'nin bonservisinin alınmasını istedi.

    Fenerbahçe, Alioski nin bonservisini almak istiyor #1

    Bütçe 2.5 milyon euro

    Ali Koç ve kurmayları da Jesus'un bu talebi sonrası Al-Ahli ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Transfer için 2.5 milyon euro bütçe ayıran sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde Alioski'yi kadrosuna tamamen katmak istiyor.

    Bu sezon 17 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe, Alioski nin bonservisini almak istiyor #2

    Fenerbahçe, Alioski nin bonservisini almak istiyor #3


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