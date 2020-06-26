Fenerbahçe: Berke seneye de Westerlo'da oynayacak

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Berke Özer'in 1 sezon daha Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak oynayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç kaleci Berke Özer, gelişim göstermesi için Belçika'nın Westerlo takımına kiralanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, 20 yaşındaki file bekçisinin 1 sezon daha Belçika ekibinde kalacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"2019-20 sezonunda Belçika’nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz."