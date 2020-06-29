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    Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı da almak istiyor

    Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı da almak istiyor

    Fenerbahçe yönetiminin, Emre Kılınç'ı ikna etmesi için oyuncunun yakın arkadaşı Mert Hakan Yandaş'ı devreye soktuğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 13:32
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    Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı da almak istiyor #1

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki 1 numaralı isim Sivasspor'un başarılı kanat oyuncusu Emre Kılınç.

    Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan, Rizesporlu Oğulcan için de nabız yoklayan yönetimin, Mert Hakan'ın yakın arkadaşı olan Emre Kılınç'ı da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    MERT HAKAN İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

    Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun, Mert Hakan'la görüşerek Emre'yi ikna etmesini istediği öğrenildi.

    Galatasaray'a söz veren 25 yaşındaki oyuncunun nasıl bir karar vereceği merak konusu.

    Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı da almak istiyor #2

    Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, sürekli olarak Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuları transfer eden Fenerbahçe'yle ilgili komik bir capse imza attı.

    İşte sosyal medyada sık sık dolaşan o karikatür:

    Fenerbahçe, Emre Kılınç'ı da almak istiyor #3

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