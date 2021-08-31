Fenerbahçe Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaştı

Fenerbahçe Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaştı

Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu transferi için sona yaklaştı.

Fenerbahçe , Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya vardı. Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu transferi için sona yaklaştı.

FENERBAHÇE BRENTFORD'LA ANLAŞTI

Milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe yetkilileri, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini tamamlamak üzere.

Süper Lig 'den takımların radarında olan Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle de el sıkıştıktan sonra transferi bir kaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Öte yandan geçen sezonun ikinci devresini Galatasaray'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu belirtilirken, İngiliz ekibinin sarı-kırmızılılarla aylar süren görüşmeler sonucunda mali konularda anlaşamadığı kaydedilmişti.

Fenerbahçe'nin bu hamlesi sonrası Galatasaray'ın ne yapacağı merak konusu oldu.