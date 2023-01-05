Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin peşinde

Fenerbahçe'nin, Parma forması giyen Hollandalı genç sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Süper Lig'de 16 maç sonunda topladığı 35 puanla zirve yarışında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de, 12 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'nin, savunma bölgesi için Jayden Oosterwolde'yi düşündüğü iddia edildi.

Parma kadroda tutmak istiyor

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçeli yetkililer, Jayden Oosterwolde için İtalyan kulübü kulübü Parma'nın kapısını çaldı.

İki taraf arasında henüz bir anlaşma olmadığı için Parma'nın, oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği kaydedildi.

Serie B'de 17 maça çıktı

Parma'nın geçen yaz transfer döneminde Hollanda ekibi Twente'den 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı sol bek, bu sezon Serie B'de 17 maçta 1 gol kaydetmeyi başardı.