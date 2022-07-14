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Fenerbahçe, kalesinde yedek ismi buldu
Fenerbahçe’den ayrılan Berke Özer’in yerine yedek kaleci arayışına giren sarı-lacivertliler Rizespor forması giyen Gökhan Akkan’ı takımına katmak istiyor.
- 14.07.2022 - 15:15
Transfer döneminde takıma yeni isimler kazandıran Fenerbahçe yönetimi, sıranın takımdan ayrılan Berke Özer’in yerini doldurmaya geldini belirtti.
Genç kaleci Berke Özer, geçtiğimiz sezon Altay Bayındır’ın omuz sakatlığı nedeni ile sarı-lacivertli formayla çıktı 14 maçta kalesinde 17 kez gol görmüştü.
İstenen isim Gökhan Akkan
Yedek kaleci arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Rizesporlu Gökhan Akkan’da karar kıldı. Rizespor geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşmüştü.
1 yıl kiralanmak isteniyor
Fenerbahçe, Rizesporlu 27 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamak istiyor.
Rizespor, 1. Lig’de kalması halinde ise Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanabilir.
Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 lig maçında 54 kez kalesinde gölü gördü.