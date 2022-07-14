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    Fenerbahçe, kalesinde yedek ismi buldu

    Fenerbahçe’den ayrılan Berke Özer’in yerine yedek kaleci arayışına giren sarı-lacivertliler Rizespor forması giyen Gökhan Akkan’ı takımına katmak istiyor.
    • 14.07.2022 - 15:15
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    Fenerbahçe, kalesinde yedek ismi buldu

    Transfer döneminde takıma yeni isimler kazandıran Fenerbahçe yönetimi, sıranın takımdan ayrılan Berke Özer’in yerini doldurmaya geldini belirtti.

    Genç kaleci Berke Özer, geçtiğimiz sezon Altay Bayındır’ın omuz sakatlığı nedeni ile sarı-lacivertli formayla çıktı 14 maçta kalesinde 17 kez gol görmüştü.

    İstenen isim Gökhan Akkan

    Yedek kaleci arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Rizesporlu Gökhan Akkan’da karar kıldı. Rizespor geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşmüştü.

    Fenerbahçe, kalesinde yedek ismi buldu #1

    1 yıl kiralanmak isteniyor

    Fenerbahçe, Rizesporlu 27 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamak istiyor.

    Rizespor, 1. Lig’de kalması halinde ise Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanabilir.

    Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 lig maçında 54 kez kalesinde gölü gördü.


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