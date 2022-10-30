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Fenerbahçe Loic Mbe Soh'u istiyor

Fenerbahçe Loic Mbe Soh'u istiyor

Her fırsatta bir stoper daha istediğini söyleyen Jorge Jesus devre arasında muradına erecek. Fenerbahçe Loic Mbe Soh için Nottingham Forest'a resmi teklifte bulunacak.