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    Fenerbahçe Loic Mbe Soh'u istiyor

    Fenerbahçe Loic Mbe Soh'u istiyor

    Her fırsatta bir stoper daha istediğini söyleyen Jorge Jesus devre arasında muradına erecek. Fenerbahçe Loic Mbe Soh için Nottingham Forest'a resmi teklifte bulunacak.
    • 30.10.2022 - 14:42
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    Fenerbahçe'de iyi futbol ve atılan gollere rağmen yenilen goller de dikkat çekiyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus ocak ayında bir stoper istediğini yönetime bildirmişti.

    Sarı-lacivertli yönetim transferin son gününde Loic Mbe Soh için devre arasında da adım atacak.

    Fenerbahçe Loic Mbe Soh u istiyor #1

    Soh, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

    Nottingham Forest'ta süre alamayan 21 yaşındaki savunmacıyı kiralamak isteyen sarı-lacivertliler sağ ayaklı stoper sorununu da Soh ile çözmeyi planlıyor.

    Kamerun asıllı Fransız futbolcunun kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe Loic Mbe Soh u istiyor #2


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