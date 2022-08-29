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    Fenerbahçe, Maxi Gomez'de mutlu sona yakın

    Fenerbahçe, Maxi Gomez'de mutlu sona yakın

    Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak için Maxi Gomez konusunda Valencia ile anlaşma noktasına geldi.
    • 29.08.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:43
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    Süper Lig'de ilk 3 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.

    Uzun süredir santrfor transferi için uğraş veren sarı-lacivertliler mutlu sona çok yaklaştı.

    Oyuncu ve kulübüyle anlaşma tamam

    Fenerbahçe ve Valencia, Maxi Gomez transferi için anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da prensipte anlaşma sağlamış durumda. Son pürüzler giderildiğinde Gomez, imza için İstanbul'a gelecek.

    3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe, Maxi Gomez de mutlu sona yakın #1

    Benzema'dan sonra kafa golünde ikinci sırada

    4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor.

    Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34,6'sını bu şekilde kaydetti.

    Fenerbahçe, Maxi Gomez de mutlu sona yakın #2


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