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- Fenerbahçe, Maxi Gomez'de mutlu sona yakın
Fenerbahçe, Maxi Gomez'de mutlu sona yakın
- 29.08.2022 - 09:52
- Güncelleme : 29.08.2022 - 10:43
Süper Lig'de ilk 3 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.
Uzun süredir santrfor transferi için uğraş veren sarı-lacivertliler mutlu sona çok yaklaştı.
Oyuncu ve kulübüyle anlaşma tamam
Fenerbahçe ve Valencia, Maxi Gomez transferi için anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da prensipte anlaşma sağlamış durumda. Son pürüzler giderildiğinde Gomez, imza için İstanbul'a gelecek.
3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Benzema'dan sonra kafa golünde ikinci sırada
4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor.
Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34,6'sını bu şekilde kaydetti.