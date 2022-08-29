Fenerbahçe, Maxi Gomez'de mutlu sona yakın

Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak için Maxi Gomez konusunda Valencia ile anlaşma noktasına geldi.

Süper Lig'de ilk 3 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.

Uzun süredir santrfor transferi için uğraş veren sarı-lacivertliler mutlu sona çok yaklaştı.

Oyuncu ve kulübüyle anlaşma tamam

Fenerbahçe ve Valencia, Maxi Gomez transferi için anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da prensipte anlaşma sağlamış durumda. Son pürüzler giderildiğinde Gomez, imza için İstanbul'a gelecek.

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Benzema'dan sonra kafa golünde ikinci sırada

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor.

Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34,6'sını bu şekilde kaydetti.