Fenerbahçe, Osayi-Samuel transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Queens Park Rangers forması giyen Osayi-Samuel'de son aşamaya geldiği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arayı yeni sezon kadro yapılanması için kullanan Fenerbahçe, listesine aldığı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Çalışmalarını önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu önderliğinde yürüten sarı-lacivertlilerin, Quuens Park Rangers'ın kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile ilgilendiği belirtildi.

MUTLU SONA YAKIN

Voetbal24'ün haberinde; Belçika ekibi Club Brugge'ün da listesinde olduğu söylenen 22 yaşındaki futbolcu için, Fenerbahçe'nin mutlu sona yakın olduğu ifade edildi.

Öte yandan söz konusu haberde; Osayi-Samuel'in Brugge'ün tüm ilgisine karşın sarı-lacivertli takım ile anlaşmaya vardığı da belirtildi.

29 MAÇ 5 GOL

Bu sezon QPR formasıyla 29 maça çıkan Osayi-Samuel; 5 gol, 8 asist ile takımının en öne çıkan isimlerinden olmuştu.