Fenerbahçe, otobüs karşılığında transfer yaptı

Barış Sungur ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, bu transfere karşılık Bucaspor'a takım otobüsü verecek. Sarı-lacivertliler ayrıca, Buca'nın suni çim olan sahasını da doğal çime çevirecek.

Bu sezon gençlere yatırım yapma kararı alan Fenerbahçe, eşine az rastlanır bir transfere imza attı...

İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, dün de Bucaspor'dan Barış Sungur'la anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la sözleştiklerini ifade eden 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, "Henüz resmi bir imza yok ama aramızda söz verdik. Para alışverişi yapmadık. Barış, 1 yıl daha bizde oynayacak, Fenerbahçe daha sonra oyuncuyu alacak. Fenerbahçe henüz Barış'la görüşmedi. Sadece kulüpler olarak el sıkıştık." dedi.

TAKIM OTOBÜSÜNE KARŞILIK TRANSFER

Kanarya'nın, bu transfer için İzmir ekibine takım otobüsü vereceği ve Bucaspor'un suni çim olan sahasını da doğal çime çevireceği öğrenildi.