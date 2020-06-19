Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü listesine aldı

Kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, bonservisi Genoa'da olan Sinan Gümüş'ü kiralamak için harekete geçti.

Ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan, son olarak da Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'na tam yetki veren yönetim, Belözoğlu'ndan gelen talep üzerine Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş'ün peşine düştü.

EMRE İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI

İtalyan ekibi Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun Antalyaspor'daki performansını beğenen Emre'nin, geçtiğimiz günlerde Sinan'la ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.

Eldeki kanat oyuncularından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda Sinan'ı kiralamak için İtalyan ekibiyle masaya oturacak.

4 GOL 1 ASİST

Antalyaspor formasıyla yeniden Süper Lig'e dönen kanat oyuncusu, çıktığı 8 maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.