Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Faslı oyuncu, bugün özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Haber Merkezi

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe artık sona yakın...

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ve Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

Faslı orta saha, bugün özel uçakla saat. 15:30 sularında İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacak. Taraflar, 13 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinde anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON MANU'DA OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.