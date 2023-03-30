Fenerbahçe ve Galatasaray, Mason Greenwood için kapışıyor Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'ın genç futbolcusu Mason Greenwood'u transfer etmek için çaba sarf ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood için kapıştığı iddia edildi.

İngiliz basınından The Athletic'e göre; iki ezeli rakip, Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçti. Ancak United, 21 yaşındaki genç forvet için yapılan tüm yaklaşımları reddetti.

Manchester United forması altında son maçına 22 Ocak 2022'de çıkan Greenwood o günden bu yana formasına hasret kaldı.

Takıma geri dönmek istiyor

The Sun, geçtiğimiz haftalarda genç yıldızın, hakkındaki tecavüz suçlamalarından beraat ettikten sonra takımın teknik direktörü Erik ten Hag ile görüşerek takıma geri dönmek istediğini söylediği öne sürmüş ancak bir gelişme olmamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu nedenle oyuncuyu kiralamak için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Greenwood'un ManU ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.