Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Samet Akaydın savaşı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Samet Akaydın ile ilgilendiğini söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transferin gözde ismi Samet Akaydın hakkında konuştu.

Sancak, Samet Akaydın'a teklifler gelmesini doğal karşılarken 28 yaşındaki stoperle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiğini belirtti.

"Samet'e talip olmaları doğal"

Samet Akaydın'ın Türkiye'nin en önemli stoperlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Sancak, şunları kaydetti:

"Samet'e talip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Geçen sene Tayyip Talha'yı istediler Beşiktaş'a verdik. Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da ilgilendi. Şimdi bir futbolcuyu büyük takımlar isteyip göndermediğin zaman kendi içlerinde problem yaşarlar. Netice itibarıyla her futbolcunun hayalidir. 4 büyükler diye nitelendirilmiş kulüplerden bir tanesine göndermediğin zaman pişman olursun. Bu bir gerçek, bütün taraftarlar bunu bilsin.





"Taraftarın gönlünü hoş etmek için transfer yapmayız"

Bir futbolcuya talip olunuyorsa ve en uygun şekilde gönderebiliyorsan, göndereceksin. Bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisinde barındırabilecek, alabilecek güçte bir kulüp. Ona göre istikrarlı şekilde nasıl ileriye gitmek istiyorsak o şekilde yapacağız. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız, o net ama ihtiyaç duyduğumuz her bölgeye adam alacağız."



