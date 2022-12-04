Fenerbahçe, Vincent Aboubakar'ı istiyor

2022 Katar Dünya Kupası'nda gösterdiği iyi performansla dikkatleri çeken eski Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar'a Fenerbahçe talip oldu.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile fırtınalar estiren Aboubakar, performansıyla dünya gündeminde yer edindi.

Vincent Aboubakar'ın iyi performansını gören Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, Pedro'nun boşluğunu Aboubakar ile doldurmak istiyor

Joao Pedro'un sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor mevkine takviye yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınına göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir Türk takımı ciddi bir şekilde ilgileniyor ve durumunu araştırıyor.

Aboubakar yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine geldi

Aynı haber kaynakları bu Türk takımın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe olduğunu da ifade etti. Vincent Aboubakar yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Aboubakar'ı Fenerbahçe'nin bonservisiyle birlikte alma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

Kulübünden ayrılmaya sıcak bakıyor

Kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edilen Aboubakar için en ciddi sorun aldığı yüksek ücret. Ancak bu durumun biraz Aboubakar'ın fedakarlığı biraz da başarı bonuslarıyla aşılmaya çalışılacağı belirtiliyor.