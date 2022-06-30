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    Fenerbahçe'de 3 oyuncuya teklif geldi

    Fenerbahçe'de 3 oyuncuya teklif geldi

    Yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de Miha Zajc, Tisserand ve Dimitris Pelkas'a teklifler gelmeye başladı.
    • 30.06.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 12:47
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    Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için bir yandan Jesus'un raporunu beklerken bir yandan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

    Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor.

    Sarı-lacivertliler, yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

    Fenerbahçe de 3 oyuncuya teklif geldi #1

    3 yabancıya teklif geldi

    DHA'nın haberine göre; Zajc’a 6 milyon, Pelkas’a 4, Tisserand’a ise 3 euroluk teklifler var.

    Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi'nden olması da dikkat çekti. Fenerbahçe kanadı ise bu konuda acele etmiyor.

    Fenerbahçe de 3 oyuncuya teklif geldi #2

    "Zajc'ı 10 milyon eurodan aşağı satmayız"

    Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek.

    Fenerbahçe de 3 oyuncuya teklif geldi #3

    "Pelkas ve Tisserand'ın gitmesi muhtemel"

    Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması ise Zajc'a oranla daha kuvvetli.

    Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.

    Fenerbahçe de 3 oyuncuya teklif geldi #4


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