Petrol
94.36
-0.59%
Euro
18.3125
0.39%
Dolar
17.9644
0.29%
Altın
1.024
0.14%
Borsa
2789
0.00%
Bitcoin
433.455
5.16%
BTXN Coin
7.68
-4.71%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Fenerbahçe'de Attila Szalai giderse yerine Nino gelecek

    Fenerbahçe'de Attila Szalai giderse yerine Nino gelecek

    Szalai için gelen 8 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, teklifin yükseltilmesi durumunda oyuncuyu satmayı düşünüyor. Szalai'nin yerine ilk aday ise Nino.
    • 08.08.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Atilla Szalai için birçok teklif geliyor. Başarılı oyuncuyla ilgili bu hafta yeni gelişmeler yaşanabilir.

    İtalya ve Almanya ekipleriyle görüşmelerde bulunan Szalai'nin yeni talibi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United oldu. Szalai için 8 mlyon euroyu gözden çıkaran İngiliz ekibi, Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı.

    Fenerbahçe de Attila Szalai giderse yerine Nino gelecek #1

    15 milyon eurodan aşağı satılmayacak

    Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından savunma hattını korumak isteyen Fenerbahçe, 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almıyor.

    Fenerbahçe de Attila Szalai giderse yerine Nino gelecek #2

    Szalai giderse yerine Nino

    Eğer savunma hattında bir ayrılık daha yaşanırsa hedefteki isim Fluminense forması giyen Nino.

    İstikrarlı performansıyla dikkati çeken Nino, Brezilya Milli Takımı'yla da geçen yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunda yer aldı ve altın madalya kazanan takımın en önemli isimlerinden oldu.

    Fenerbahçe de Attila Szalai giderse yerine Nino gelecek #3


    İlginizi Çekebilir

    Çanakkale'de orman yangını çıktı
    Gündem

    Çanakkale'de orman yangını çıktı

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Fenomen CEO kazandıran yatırım projesini açıklıyor

    Bulgaristan: Türkiye sınırındaki tır geçişlerindeki sorun çözüldü
    Gündem

    Bulgaristan: Türkiye sınırındaki tır geçişlerindeki sorun çözüldü

    Görüş Bildir