Fenerbahçe'de Attila Szalai giderse yerine Nino gelecek

Szalai için gelen 8 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe, teklifin yükseltilmesi durumunda oyuncuyu satmayı düşünüyor. Szalai'nin yerine ilk aday ise Nino.

Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Atilla Szalai için birçok teklif geliyor. Başarılı oyuncuyla ilgili bu hafta yeni gelişmeler yaşanabilir.

İtalya ve Almanya ekipleriyle görüşmelerde bulunan Szalai'nin yeni talibi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United oldu. Szalai için 8 mlyon euroyu gözden çıkaran İngiliz ekibi, Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı.

15 milyon eurodan aşağı satılmayacak

Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferinin ardından savunma hattını korumak isteyen Fenerbahçe, 15 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almıyor.

Szalai giderse yerine Nino

Eğer savunma hattında bir ayrılık daha yaşanırsa hedefteki isim Fluminense forması giyen Nino.

İstikrarlı performansıyla dikkati çeken Nino, Brezilya Milli Takımı'yla da geçen yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunda yer aldı ve altın madalya kazanan takımın en önemli isimlerinden oldu.