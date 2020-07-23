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- Fenerbahçe'de Falette kalabilir
Fenerbahçe'de Falette kalabilir
Gelecek sezona iddialı bir takımla girmek isteyen sarı lacivertlilerde, Falette'nin son dönemlerdeki performansıyla takımda kalabileceği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 12:22
Fenerbahçe’de mevcut teknik ekip, yönetime sunduğu raporda Simon Falette’in kalmasını önerdi. Son dönemde performansıyla beğenilen tecrübeli ismin sarı-lacivertli takımdaki geleceği yeni gelen teknik adamdan sonra şekillenecek.
"HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYOR"
Falette’in her geçen gün performansını artırdığına dikkat çekilerek, mali anlamda uygun koşullar oluşması halinde Gineli savunmacıyla yola devam edilebileceği kaydedildi.
ZANKA'YA ONAY ÇIKMADI
Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten ve geri dönen Zanka’nın ise takıma fayda sağlayamayacağı yönünde rapor verildi.