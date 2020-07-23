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    Fenerbahçe'de Falette kalabilir

    Gelecek sezona iddialı bir takımla girmek isteyen sarı lacivertlilerde, Falette'nin son dönemlerdeki performansıyla takımda kalabileceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 12:22
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    Fenerbahçe'de Falette kalabilir

    Fenerbahçe’de mevcut teknik ekip, yönetime sunduğu raporda Simon Falette’in kalmasını önerdi. Son dönemde performansıyla beğenilen tecrübeli ismin sarı-lacivertli takımdaki geleceği yeni gelen teknik adamdan sonra şekillenecek.

    Fenerbahçe'de Falette kalabilir #1

    "HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYOR"

    Falette’in her geçen gün performansını artırdığına dikkat çekilerek, mali anlamda uygun koşullar oluşması halinde Gineli savunmacıyla yola devam edilebileceği kaydedildi.

    Fenerbahçe'de Falette kalabilir #2

    ZANKA'YA ONAY ÇIKMADI

    Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten ve geri dönen Zanka’nın ise takıma fayda sağlayamayacağı yönünde rapor verildi.

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