Fenerbahçe'de harcama limiti krizi

Toplam maaş ödemesi 50 milyon euroyu (409 milyon TL) bulan Fenerbahçe'de yönetim, TFF'nin açıkladığı harcama limitiyle adeta yıkıldı. Sarı-lacivertlilerin transfer yapabilmesi çok zor gözüküyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig takımlarının harcama limitlerini duyurdu.

Açıklanan rakamların ardından, Fenerbahçe'nin transfer yapması imkansız gözüküyor.

MAAŞ BÜTÇESİ 409 MİLYON TL

Federasyon tarafından 177 milyon liralık limit verilen sarı-lacivertlilerin şu anda futbolculara ve teknik heyete ödediği toplam maaş 50 milyon euro (409 milyon TL).

ÜÇTE BİRİ LİMİTE EKLENİYOR

Verilen limitin iki katından fazla maaş ödeyen Fenerbahçe'nin oyuncu satsa bile bu durumdan çıkabilmesi kolay gözükmüyor.

Çünkü TFF'nin belirlediği kurallara göre bir futbolcunun satışından elde edilen gelirin yalnızca üçte biri limite eklenebiliyor.

Örneğin Vedat Muriç'i 15 milyon euroya satan Kanarya, bu paranın yalnızca 5 milyon eurosunu limite yansıtabilecek.

Açıklanan tablo sonrası kara kara düşünen yönetimin nasıl bir çıkış yolu bulacağı merak konusu...