Fenerbahçe'de hedef Pellegrini

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, listenin ilk sırasına Pellegrini'yi koydu. Sarı-lacivertlilerin diğer adayları ise Erol Bulut ile Abdullah Avcı.

Aylardır yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe'de adaylar 3'e düştü.

Bjelica ile anlaşamayan sarı-lacivertlilerde hedef, bir süredir boşta olan Şilili Pellegrini.

Real Madrid ve Manchester City gibi devleri çalıştıran dünyaca ünlü hocayla haftalar önce ilk temasları kuran yönetimin, 66 yaşındaki teknik adamla önümüzdeki günlerde masaya oturacağı öğrenildi.

İKİNCİ ADAY EROL BULUT

Kanarya'nın, Pellegrini'yle anlaşılamaması durumunda Alanyaspor'un genç teknik direktörü Erol Bulut'a yöneleceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin son tercihi ise Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Abdullah Avcı.