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    Fenerbahçe'de hedef Roland Sallai

    Fenerbahçe'de hedef Roland Sallai

    Fenerbahçe'nin Roland Sallai ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki kanat oyuncusunu opsiyonlu olarak kiralamak istiyor.
    • 13.11.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 12:57
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    Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'de stoper sorunu devam ediyor.

    Giresunspor maçında Serdar Aziz'in yaptığı kritik hatalar 3 puana mâl olurken, Jorge Jesus ise mutlaka bir sağ stoper istediğini yönetime bildirdi.

    Jesus, Macar sağ kanadı listeye ekledi

    Ayrıca Portekizli teknik adamın bir diğer sorunu ise kanat oyuncularının yetersizliği.

    İrfan Can Kahveci'den de sağ kanatta yeterli verimi alamayan Jesus, Ali Koç ve kurmaylarından Macar sağ kanat Roland Sallai'yi istedi.

    Bu sezon genellikle yedek kulübesinde kalan Sallai, Freiburg formasıyla toplam 10 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik katkı verdi.

    Sarı-lacivertlilerin devre arasında satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Alman kulübünün kapısını çalacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe de hedef Roland Sallai #1

    Menajerliğini ROGON üstleniyor

    Roland Sallai'nin temsilciğini ise Fenerbahçe'nin yakın ilişkiler kurduğu menajerlik şirketi ROGON yapıyor.

    Oyuncunun Alman ekibi Freiburg ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor.

    Roland Sallai ayrıca Macar Milli Takımı'ndan Fenerbahçeli Attila Szalai'nin arkadaşı. Attila Szalai'nin de menajerliğini ROGON üstleniyor.

    Fenerbahçe de hedef Roland Sallai #2


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