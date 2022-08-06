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    Fenerbahçe'de Maxi Gomez sesleri

    Fenerbahçe'de Maxi Gomez sesleri

    Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'un transferi gerçekleşmezse B planı olarak 25 yaşındaki Maxi Gomez için de nabız yokluyor.
    • 06.08.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 12:21
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    Yeni sezonda Süper Lig 'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko karşılaşmasından sonra, "Kadromuzdan memnunuz. Ancak bir forvet transferi daha yapabiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

    Sarı-lacivertli yönetimin, stoper, sol bek ve kaleci transferlerinin ardından santrfor konusunda da mutlu sona ulaşmayı amaçladığı bildirildi. Golcü transferinde Alexander Sörloth’un ardından listeye giren son ismin, İspanya'da Valencia forması giyen Maxi Gomez olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Fenerbahçe de Maxi Gomez sesleri #1

    Gattuso, Melo'yu isteyince yol gözüktü

    Fanatik'in haberine göre; Maxi Gomez için yöneticilerle ilk görüşme yapıldı. Valencia'nın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Juventus'tan Arthur Melo'yu istiyor.

    Ekonomik anlamda Melo için bütçe yaratmayı planlayan Valencia, Gomez'in yanı sıra birkaç futbolcusunu daha takımdan göndermeyi hedefliyor. Daha önce Gomez için Club Brugge ile el sıkışıldığı, ancak oyuncunun 2.5 milyon euro yıllık maaş isteği sonrası anlaşma yapılamamıştı.

    Fenerbahçe de Maxi Gomez sesleri #2

    Valencia 12 milyon euro istiyor

    Fenerbahçe, futbolcunun istediği bu parayı karşılamaya hazır. Valencia’nın ise bonservis bedeli olarak 12 milyon euro civarı bir fiyat talep ettiği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol ekibi ile pazarlıkları sürdürüp, ekonomik anlamda da şartları zorlayacağı bildirildi.

    Gomez’den Valencia’ya rest

    Sözleşmesi 2024'te bitecek Uruguaylı futbolcu, ayrılmak istediği Valencia'da sakat olduğunu gerekçe göstererek 3 haftadır antrenmanlara çıkmıyor.

    Fenerbahçe de Maxi Gomez sesleri #3


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