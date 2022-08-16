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    Fenerbahçe'de Maxi Gomez transferi sona yaklaştı

    Uruguaylı golcü Maxi Gomez sonunda sarı-lacivertlilerle el sıkıştı. Yıldız futbolcu kulübü Valencia'nın Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyor.
    • 16.08.2022 - 11:01
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    Fenerbahçe'de Maxi Gomez transferi sona yaklaştı

    Fenerbahçeli taraftarlar, Maxi Gomez transferinden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

    Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki golcü ile yaptığı görüşmelerde kısa sürede anlaşma sağlamıştı. Valencia da bonuslarla birlikte 10 milyon euroyu bulacak teklife yeşil ışık yaktı. Görüşmelerde artık son aşamaya gelindi.

    Nunez'le görüştü

    Gomez’in Fenerbahçe ’ye gelmek istemesinde vatandaşı Darwin Nunez’in de payı olduğu ortaya çıktı. Nunez, Jorge Jesus yönetiminde Benfica’da müthiş bir gelişim gösterdikten sonra bu yaz 75 milyon euroya Liverpool’a transfer olmuştu.

    Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’nin teklifi sonrası vatandaşı Nunez ile bir görüşme yaptığı belirtildi.

    Liverpool’un golcüsünün, Jorge Jesus ile ilgili övgü dolu sözler sarf ederek, "Mutlaka onunla çalışmanı öneririm. Gelişiminde önemli bir rol oynar." dediği belirtildi.

    Fenerbahçe de Maxi Gomez transferi sona yaklaştı #1

    Hedefi Dünya Kupası

    Bu sözlerin, Gomez’in sarı-lacivertlilere transfer olma isteğini fazlasıyla artırdığı kaydedildi.

    Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe’de kasım ayına kadar üst düzey bir performans sergileyerek Dünya Kupası’nda ülkesinden davet almanın hesaplarını yapıyor.

    Öte yandan Kanarya ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Maxi Gomez, transferin gerçekleşmesi halinde yıllık 2.4 milyon euro kazanacak.

    Fenerbahçe de Maxi Gomez transferi sona yaklaştı #2


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