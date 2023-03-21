Fenerbahçe'de Miha Zajc'ta mutlu sona doğru Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yeniden havaya giren Fenerbahçe'de kurmaylar bir yandan da iç transfer hamlelerine başladı. Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin, Zajc ile de el sıkıştığı öğrenildi.

Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Miha Zajc konusunda da önemli yol aldı.

Fenerbahçe'ye epeyce bir pürüz çıkaran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak menajerinden sarı-lacivertli kulüple orta yolun bulunmasını istedi.

Fenerbahçe de Zajc'ın istediği rakam ve sözleşme süresine doğru gidip orta noktayı buldu. Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki görüşmelerde tüm pürüzler halledildi.

Jesus'tan olumlu rapor

Fenerbahçe ile Zajc cephesi arasında orta yolun bulunmasında önemli etkenlerden biri de teknik direktör Jorge Jesus oldu.

Portekizli teknik adam, Zajc'ın karakterini, uyumunu ve takım içindeki arkadaşlığını överek yönetime raporladı. Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Zajc ile sözleşme imzalandığını resmi olarak açıklayacak.

24 maçta oynadı

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasını 24 resmi maçta giydi. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Miha Zajc takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi. Sloven orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro.

Ayrıca 28 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın da istediği biliniyor.