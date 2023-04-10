Fenerbahçe'de N'Koudou gelişmesi! Menajeri önerdi Beşiktaş'ta son dönemlerde kadroya girmekte zorlanan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Kevin N'Koudou, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

İki takım arasında oynanan derbiden 4-2'lik skorla galip ayrılan Beşiktaş'ta takımın hücum oyuncusu Kevin N'Koudou'nun geleceği netleşiyor.

Beşiktaş'ta gözden düştü

Son dönemlerde kadroya girmekte zorlanan ve teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşen N'Koudou, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak oyuncunun ise geleceği adına yeni bir karar aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye haber yolladı

İstanbul'da kalmak isteyen Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye menajeri aracılığıyla haber yollayarak sarı-lacivertli takıma transfer olmak istediğini iletti.

Sarı-lacivertliler, transfere sıcak bakıyor

Fenerbahçeli yöneticilerin ise bu gelişme üzerine teknik direktör Jorge Jesus'la iletişime geçtiği kaydedildi. Portekizli teknik adamın ise takıma skorer bir kanat almak istediği ve Kevin N'Koudou'nun transfer edilmesine onay verdiği belirtildi.

4 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen yetenekli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 5 gol ve 1 asistle oynadı.