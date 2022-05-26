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    Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil'in geleceği şekilleniyor

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil'in geleceği şekilleniyor

    Sözleşmeleri biten Berke ve Sosa kesin yok. Kadro dışı bırakılan oyunculardan Ozan Tufan planlamada düşünülmezken, Mesut Özil için son kararı yeni hoca verecek.
    • 26.05.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:39
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    Fenerbahçe'de başkan Ali Koç’un katıldığı televizyon programında 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımdan 5-6 ismin ayrılacağını açıklaması dikkatleri ‘Kimlerin gideceği’ sorusuna çevirdi.

    Sözleşmeleri biten ve takımdan ayrılacakları aylar öncesinden belli olan Berke Özer ve Jose Sosa’dan başka, henüz netlik kazanmasa da sezon ortasında kadro dışı bırakılan oyunculardan Ozan Tufan’ın yeni sezon yapılanmasında düşünülmüyor.

    Fenerbahçe de Ozan Tufan ve Mesut Özil in geleceği şekilleniyor #1

    Mesut için son kararı yeni hoca verecek

    Mesut Özil için ise son kararın yeni teknik adam tarafından verileceği edinilen bilgiler arasında.

    Bu isimlerin yanı sıra sözleşmeleri devam etse de Gustavo, Berisha, Enner Valencia ve Novak’la da yol ayrımı yaşanabileceği öğrenildi. Bu oyunculardan sadece Berisha’nın mukavelesi 2025 Haziran’a kadar devam ederken diğer futbolcuların kulüple olan anlaşması önümüzdeki sezon sona eriyor.

    Ayrıca sezon başında kiralık gönderilen Samatta, Lemos, Meyer sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte yeniden takıma katılacak. Bu oyuncular için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği veya tekrar kiralanabilecekleri öğrenildi.

    Fenerbahçe de Ozan Tufan ve Mesut Özil in geleceği şekilleniyor #2

    Gençlerin geleceği kampa bağlı

    Devre arasında kiralık olarak Giresun’a gönderilen Muhammed Gümüşkaya da yeni sezon hazırlıklıkları öncesinde takımdaki yerini alacak.

    Yine diğer genç oyuncular İsmail Yüksek, Çağtay Kurukalıp, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, Burak Kapacak’ın 2022-23 sezonu öncesinde takımdaki gelecekleri Topuk Yaylası’ndaki kamp belirleyici olacak.

    Performanslarına göre pazartesi açıklanması beklenen yeni teknik adam kalmalarına veya kiraya verilmelerine karar verecek.

    Fenerbahçe de Ozan Tufan ve Mesut Özil in geleceği şekilleniyor #3


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