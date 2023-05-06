Fenerbahçe'de Ryan Kent bombası: Rangers'tan açıklama geldi

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları da şimdiden yapılıyor.

Fenerbahçe'nin, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kanat forvet Ryan Kent'i kadrosuna katmak istediği öğrenilmişti. İddiaların ardından sarı-lacivertlilerin oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Kent hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına, Glasgow Rangers Teknik Direktörü Michael Beale yanıt verdi.

Beale transferin doğru olduğunu sanmadığını dile getirirken şöyle konuştu:

"İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür. Onlarla konuşma yaptık ve ne olması gerektiği konusunda karşılıklı olarak hem fikiriz. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Alfredo Morelos ve Ryan Kent birkaç yıldır önemli oyuncularımız ve bunu kendi aramızda konuştuk."