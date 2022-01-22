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    Fenerbahçe'de sol bek hedefi Ghislain Konan

    Novak dışında sol beki bulunmayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda Reims forması giyen Ghislain Konan'a teklif götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 09:49
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    Fenerbahçe'de sol bek hedefi Ghislain Konan

    Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 4 puan kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Kartal, yönetimden sol bek için transfer yapılmasını istedi.

    Filip Novak dışında orijinal sol beki bulunmayan F.Bahçe'de Antalyaspor maçında bu pozisyonda Ferdi Kadıoğlu, Altay karşılaşmasında ise Szalai görev yaptı. Kartal, özellikle Ferdi'yi önde kullanmak istemesi nedeniyle kadroya bir sol bek oyuncusu istedi.

    Fenerbahçe de sol bek hedefi Ghislain Konan #1

    SÜRPRİZ İSİM KONAN

    İsmail Kartal'ın raporunun ardından hareke geçen sarı-lacivertliler listesine Fransa'dan sürpriz bir ismi ekledi.

    Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe sol bek transferi için Fransa Ligue 1 takımı Stade Reims forması giyen Ghislain Konan'ı transfer etmek istiyor.

    Fenerbahçe de sol bek hedefi Ghislain Konan #2

    17 MAÇTA 3 GOLE KATKI

    26 yaşındaki Fildişili savunmacı bu sezon Reims'de görev aldığı 17 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti.

    Ülkesinin takımı ASEC Mimosas'da futbola başlayan Konan'ın kariyerinde Guimarães B, Vit. Guimarães ve Stade Reims bulunuyor.


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