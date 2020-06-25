Fenerbahçe'den Oğulcan girişimi

Mert Hakan'ı G.Saray'ın elinden kapan F.Bahçe, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı bir başka ismin de peşine düştü. Ancak Oğulcan Çağlayan'ı arayan Emre Belözoğlu, istediği cevabı alamadı.

Tarih boyunca Galatasaray'ın elinden birçok futbolcuyu kapan Fenerbahçe, yine aynı yolu izlemeye devam ediyor...

Sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'a çok daha fazla ücret vererek oyuncuyu ikna etmeyi başaran sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Oğulcan Çağlayan.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan ancak Rizespor'un sözleşme uzatma opsiyonunu tek taraflı kullanmasıyla çıkmaza giren 24 yaşındaki futbolcu, yeni bir teklif daha aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TELEFON

Yeni sezonda sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun Oğulcan'ı aradığı ve Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığı, ancak Rizesporlu futbolcunun "Galatasaray'la anlaştım" diyerek bu teklifi reddettiği belirtildi.