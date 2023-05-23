Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'ya teklif: İstanbul turu yapın Fenerbahçe, Zaha'nın ailesini de ikna etmek adına, gerekirse özel bir İstanbul turu yaptırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefinin başında yer alan Wilfried Zaha'nın menajeri ve aynı zamanda ağabeyi olan Herve Zaha, İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri yapmıştı.

Sarı-lacivertlilerle oldukça olumlu bir görüşme yapan menajerin, Galatasaray cephesiyle de görüştüğü kaydedilmişti.

Başkan Ali Koç, Zaha'nın kendisiyle de bir görüşme yaparak eşiyle birlikte İstanbul'u gezmesi için her türlü imkanı sağlayacağını aktardı.

Eşi ve çocuğuyla İstanbul'a gelebilir

Başarılı oyuncunun tatil teklifini kabul etmesi halinde eşi Paige Bannister ve çocuğuyla birlikte yazın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Crystal Palace forması giyen Fildişili oyuncu, bu sezon 28 maçta 7 gol 3 asistle oynadı.