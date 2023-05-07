Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Ryan Kent, takımına rest çekti Fenerbahçe'nin ön sözleşme imzaladığı iddia edilen Ryan Kent'in, kulübü Rangers'a, "Henüz hiçbir kulüple resmi bir kontrat imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

İskoç basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin transferde gündemine gelen son ismin, Rangers forması giyen Ryan Kent olduğu öğrenilmişti. Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kent’in, sarı-lacivertlilerle ön sözleşme imzaladığı öne sürülmüştü.

Lacivert-beyazlıların teknik direktörü Michael Beale, Kent'in yanı sıra takımın bir diğer önemli oyuncusu olan ve kontratı bitecek Alfredo Morelos'la masaya oturmadıklarını söyledi.

"Sözleşme teklifi yapmadık"

Beale,

"İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür"

diyerek, adeta bu oyuncularla yolları ayıracaklarının sinyallerini verdi.

"Burada devam etmeyi düşünmüyorum"

Tıpkı Kanarya gibi Kent'i, İngiltere'den Leeds United ve Burnley'nin de istediği öne sürülürken, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Rangers'a,

"Henüz hiçbir kulüple resmi bir sözleşme imzalamadım. Ancak burada devam etmeyi de düşünmüyorum"

dediği bildirildi.