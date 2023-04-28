Fenerbahçe'ye taş gibi sol kanat! Görüşmeler şimdiden başladı Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun yapılandırmasına da devam ediyor. Yönetim, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Kent'i istiyor.

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki İngiliz sol kanat Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig'de zirveyi 6 puan geriden takip ederek şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşandı. Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan İngiliz sol kanat Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor. Olumlu referanslar aldı 26 yaşındaki futbolcunun, Rıdvan Yılmaz ve Kenny Miller'dan Türkiye için olumlu referans aldığı belirtildi. Liverpool altyapısından yetişen ve 2019 yılında Rangers'a 7.2 milyon euro karşılığında Transfer olan Kent, bu sezon 43 maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı.