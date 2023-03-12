Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan 3 takım talip oldu Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, oynadığı oyunla da Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu oynadığı oyunla taraftarın beğenisini kazanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Ferdi, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Özellikle Alman basını, Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki oyuncuyu takibe aldığını ve sezon sonuna kadar izleyeceğini duyurmuştu. Dün de İtalya'dan bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basını, Serie A devleri Napoli ile Milan'ın Ferdi Kadıoğlu'nu gözlem altına aldığını ve Sevilla maçında tribünden takip ettiğini duyurdu.

Yaz aylarında teklif gelecek

Milan ile Napoli'nin yaz aylarında genç oyuncu için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı bilgisi de yer aldı.

Ferdi'nin sağ ve sol bekte görev yapabildiği vurgulanan haberin içeriğinde ise;

"Ferdi, Milan ile Napoli'nin hedef tahtasında bulunuyor. Oyuncunun yetenekleri hakkında bilgi toplanıyor. Her iki kanatta ve orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Hatta derin oyun kurucu pozisyonuna kadar çeşitli roller üstlenebiliyor. Hollanda doğumlu kanat bek, tam bir joker"

ifadeleri kullanıldı. 2018'de Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1 milyon 400 bin euroya gelen Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon Vitor Pereira ile birlikte şans bulmaya başlamıştı.

2026'ya kadar sözleşmesi var

Pereira ile yakaladığı çıkışı, İsmail Kartal döneminde de devam ettiren 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon da Jorge Jesus'la performansını daha da yukarıya taşıdı. Sarı-lacivertlilerle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu için yönetim yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Eğer Fenerbahçe'nin istediği miktarda bir bonservis bedeli teklif edilirse Ferdi ile vedalaşılacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkan Ferdi, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.