Ferdi Kadıoğlu'na İtalya'dan yakın takip

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli ve Inter'in yetkilileri Giresunspor maçında takip edecek.

Jorge Jesus ile Fenerbahçe, ligde emin adımlarla yoluna devam ediyor. Süper Lig'de 12 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler 9 galibiyet aldı.

Bunun yanında Kanarya 2 kez berabere kalırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında da şov yapan Fenerbahçe, 6 karşılaşmada 4 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler 2 kez berabere kalırken mağlubiyet görmedi ve grubu lider bitirerek son 16 turuna direkt katılmaya hak kazandı.

Ferdi Avrupa'nın radarında

Bu başarıda büyük pay sahibi olan Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon başlayan müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiriyor. Bu bağlamda birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başarmıştı.

İtalya Ligi Serie A'dan 2 kulüp bugün Fenerbahçe'nin Giresunspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçı yerinden takip edecek.

Napoli ve Inter izleyecek

Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli ve Inter kulübünün yetkilileri bugün Kadıköy'de hazır bulunacaklar.

Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri için 18 ile 22 milyon euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor.

Hem sağ kanat, hem de sol kanatta oynayabilen, yüksek top tekniğinden dolayı milli takımda orta sahada da görevlendiriliyor.

Ferdi için başka kulüplerin de devrede olduğu gelen haberler arasında. Ancak sarı-lacivertli kurmaylar bu teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.