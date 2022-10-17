Flamengo, Diego Rossi'yi istiyor

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Flamengo'nun teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Diego Rossi, Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri olurken son vuruşlarıyla ise taraftarı çıldırtıyor.

Çalım yeteneğine rağmen kaleyi bulmakta zorlanan Uruguaylı futbolcu için Brezilya ekibi Flamengo'nun devreye girdiği öğrenildi.

Brezilyalı gazeteci Wilson Pimentel, Brezilya ekibinin Diego Rossi'yi transfer etmek için teklif yapmaya hazırlandığını belirtti.

5.5 milyon euroya alındı

24 yaşındaki Rossi'nin, Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Yönetimin, geçtiğimiz sezon başında kiraladığı daha sonra 5.5 milyon euroluk opsiyon hakkını kullanarak MLS'den bonservisini aldığı Uruguaylı kanat oyuncusu; bu sezon forma giydiği 17 maçta 1 gol atıp, 7 asist gerçekleştirdi.